Артисты из Одессы добились права петь на русском языке

1:21 Your browser does not support the audio element. Культура

Одесса, известная как самый музыкальный город Украины, оказалась вновь в центре музыкального спора. 17-летний Александр, ранее замешанный в конфликте с депутатом Верховной рады Натальей Пипой из-за песен Виктора Цоя, снова оказался в центре внимания. После возвращения в Одессу он столкнулся с новой неприятностью. Во время исполнения песен группы "Король и Шут" с друзьями к ним подошли полицейские, которые обещали, что в следующий раз будут разговаривать по-другому, передаёт "МК".

Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.

Медиа вспомнили, что подобные инциденты не являются чем-то новым в Одессе, где рок-музыканты зачастую вынуждены бороться за право петь на русском языке.

Во время ежегодного фестиваля памяти одесского музыканта Игоря Ганькевича случился скандал из-за песни "Прогулка по Одессе". Организаторы потребовали перевести её на украинский язык, однако музыканты отказались исполнять композицию, так как им не понравился "особенный перевод". Только когда один из организаторов Артём Погосенко выяснил, что Ганькевич умер в 1990 году и не был гражданином РФ, спор был разрешён в пользу музыкантов. Это было ожидаемо, поскольку на украинском языке нет подобной песни о городе Одессе.