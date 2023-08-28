Китайский язык начнут включать в программы российских вузов

1:26 Your browser does not support the audio element. Культура

На форуме "Территория смыслов" помощник президента России по науке Андрей Фурсенко поделился мнением о том, что китайский язык все больше утверждается как один из ключевых мировых языков в области науки. В связи с этим он выразил намерение постепенно включать изучение китайского языка в программы российских университетов, готовящих будущих исследователей, сообщает Православие и Мир.

Фото: openverse.org

Фурсенко подчеркнул, что важно оставаться на волне актуальных тенденций, и при этом обозначил, что переход к этому не будет осуществляться насильственно — скорее будет осуществляться через убеждение.

Помимо этого, он отметил, что введение китайского языка в программы обучения уже имело место, например, в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где китайский стал вторым обязательным иностранным языком. Однако такой шаг вызвал некоторое сопротивление, включая студенческий совет института, который даже проводил сбор подписей против исключения из программы изучения французского и испанского языков.

Фурсенко также отметил, что уже сейчас около 30% научной литературы издается на китайском языке в мире, что подчеркивает его важность. Помимо китайского, он подчеркнул, что существует и другие "научные" языки, которые стоит изучать.

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