Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Джеффри Сингер: на 327% выросло число смертей от передозировок в Миннесоте за пять лет
Огненный метеорит пронёсся по небу над Марокко
В Москве неуклюжий вор умер от пореза стеклом
Астрономы нашли самую быструю звезду на Млечном Пути
Архиепархия Сан-Франциско уходит в банкротство из-за исков о сексуальных домогательствах
Рогов: на Ореховском и Времевском направлениях активизировались ВСУ
Кофеин может улучшить функции щитовидной железы
В Малайзии рыбаки поймали четырёхметрового крокодила
Береговая охрана США успешно спасла выброшенного на необитаемый остров голландца-яхтсмена

Bluebella: стоит ли придерживаться традиций в первую брачную ночь?

2:11
Культура

Большинство из нас привыкли считать, что секс в первую брачную ночь — это обязательное событие. Однако стоит ли мысли об изменении этой традиции?

Bluebella: стоит ли придерживаться традиций в первую брачную ночь?
Фото: "Dubrovnik Wedding" by Sean MacEntee is licensed under CC BY 2.0.

Изменилась ли роль секса в браке с течением времени? Давайте рассмотрим это поподробнее.

Первая брачная ночь: ожидание и реальность

Обычно предполагается, что молодожены проведут свою первую брачную ночь в страстной интимной близости.

Для поддержания этой традиции часто используются такие подарки, как белье и интимные игрушки, которые дарят на мальчишниках и девичниках. Личный опыт подсказывает, что такие подарки могут стать настоящей интригой для молодой невесты.

Интересно, что опрос, проведённый в США компанией Bluebella в 2016 году, выявил, что более половины опрошенных пар не поддерживают традицию интимной близости в первую брачную ночь. Кажется, что это может сигнализировать о проблемах в отношениях, но так ли это на самом деле?

Почему некоторые пары выбирают отказаться от традиции?

Почему некоторые пары решают отказаться от интима в первую брачную ночь? Есть ряд веских причин, по которым это происходит.

Например, Тина из Санта-Фе рассказала, что они с партнёром были слишком выпившими, чтобы настоящая близость была возможной, и поэтому они сознательно отказались от этой идеи. Сара из Аризоны делится своим опытом — у нее начались месячные в день своей свадьбы. К сожалению, она занималась интимной жизнью с мужем не из-за желания, а из-за его настойчивости.

Некоторые пары, как, например, Кира и ее муж Сэмюэль, предпочли провести вечер в компании друзей или на просмотре кадров с фотографиями свадьбы.

Есть и другие случаи, когда пары были физически и морально истощены. Например, это Авраам и его жена Кендалл. Они отложили интимную близость до следующей ночи. Иногда бывает так, что усталость и эмоциональное напряжение могут победить желание.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
"Мы в России жить не будем": актер Белый вспомнил об ультиматуме жене

Артист покинул Россию и проживает в Израиле.

Актер Анатолий Белый рассказал о реакции жены на решение об эмиграции
Источник в Минобороны подтвердил освобождение от должности генерала Суровикина
Названа причина отставки генерала армии Суровикина
Генерал Сергей Суровикин снят с должности
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
Для контригры РФ против Запада Пригожин уже находится в Сахеле Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
"Сериала не будет, расходимся": Лопырева прокомментировала слухи о романе с Абрамовичем
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Тела всех участников экскурсии по подземным коллекторам найдены в Москве
Тела всех участников экскурсии по подземным коллекторам найдены в Москве
Последние материалы
Джеффри Сингер: на 327% выросло число смертей от передозировок в Миннесоте за пять лет
Огненный метеорит пронёсся по небу над Марокко
Bluebella: стоит ли придерживаться традиций в первую брачную ночь?
В Москве неуклюжий вор умер от пореза стеклом
Астрономы нашли самую быструю звезду на Млечном Пути
Архиепархия Сан-Франциско уходит в банкротство из-за исков о сексуальных домогательствах
Рогов: на Ореховском и Времевском направлениях активизировались ВСУ
Кофеин может улучшить функции щитовидной железы
В Малайзии рыбаки поймали четырёхметрового крокодила
Береговая охрана США успешно спасла выброшенного на необитаемый остров голландца-яхтсмена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников