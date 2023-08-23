Bluebella: стоит ли придерживаться традиций в первую брачную ночь?

2:11 Your browser does not support the audio element. Культура

Большинство из нас привыкли считать, что секс в первую брачную ночь — это обязательное событие. Однако стоит ли мысли об изменении этой традиции?

Фото: "Dubrovnik Wedding" by Sean MacEntee is licensed under CC BY 2.0.

Изменилась ли роль секса в браке с течением времени? Давайте рассмотрим это поподробнее.

Первая брачная ночь: ожидание и реальность

Обычно предполагается, что молодожены проведут свою первую брачную ночь в страстной интимной близости.

Для поддержания этой традиции часто используются такие подарки, как белье и интимные игрушки, которые дарят на мальчишниках и девичниках. Личный опыт подсказывает, что такие подарки могут стать настоящей интригой для молодой невесты.

Интересно, что опрос, проведённый в США компанией Bluebella в 2016 году, выявил, что более половины опрошенных пар не поддерживают традицию интимной близости в первую брачную ночь. Кажется, что это может сигнализировать о проблемах в отношениях, но так ли это на самом деле?

Почему некоторые пары выбирают отказаться от традиции?

Почему некоторые пары решают отказаться от интима в первую брачную ночь? Есть ряд веских причин, по которым это происходит.

Например, Тина из Санта-Фе рассказала, что они с партнёром были слишком выпившими, чтобы настоящая близость была возможной, и поэтому они сознательно отказались от этой идеи. Сара из Аризоны делится своим опытом — у нее начались месячные в день своей свадьбы. К сожалению, она занималась интимной жизнью с мужем не из-за желания, а из-за его настойчивости.

Некоторые пары, как, например, Кира и ее муж Сэмюэль, предпочли провести вечер в компании друзей или на просмотре кадров с фотографиями свадьбы.

Есть и другие случаи, когда пары были физически и морально истощены. Например, это Авраам и его жена Кендалл. Они отложили интимную близость до следующей ночи. Иногда бывает так, что усталость и эмоциональное напряжение могут победить желание.