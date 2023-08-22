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Театр "Модерн" начинает сезон премьерой антифашистского спектакля Юрия Грымова "Цветы нам не нужны"

2:33
Культура

"…Нет ничего страшнее фашизма!" (Юрий Грымов)

Театр "Модерн" начинает сезон премьерой антифашистского спектакля Юрия Грымова "Цветы нам не нужны"
Фото: Пресс-служба театра Модерн

1 сентября в театре "Модерн" состоится премьера исторического спектакля Юрия Грымова.

"Цветы нам не нужны" — это размышления о важнейшем, по мнению режиссёра, событии 20 века — Нюрнбергском трибунале, осудившем фашизм, и явлениях, произошедших в мире после него.

Во время подготовки спектакля была проведена колоссальная работа с историческими документами, изучены стенограммы судебных заседаний, комментарии историков и очевидцев. За основу также взяты тюремные дневники личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера, заключенного №5, отсидевшего в Шпандау 20 лет. Задача режиссёра — максимально достоверно воссоздать атмосферу тюрьмы и характеры её сидельцев, а заодно напомнить о наследии Нюрнберга.

"Цветы нам не нужны" — это ещё и ретроспектива ключевых событий послевоенного времени, с 1946 по 1966 годы. Полёт Юрия Гагарина в космос и расцвет мирового кинематографа. Восходит звезда Мэрилин Монро, Чарли Чаплин получает Оскар и произносит свою легендарную речь — кажется, мир приходит в себя после чудовищной войны. Но обещания, данные друг другу странами-участницами "суда истории" в Нюрнберге, как будто забыты: пока соратники Гитлера сидят в Шпандау, в мире разгораются новые конфликты: война во Вьетнаме, Холодная война, Карибский кризис.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Мы рассуждаем о том, что произошло в мире после Нюрнбергского процесса. Многие страны пытаются переписать историю, забывая о том, какой ценой далась победа над фашизмом. Спектакль несёт важную патриотическую, нравственную и общечеловеческую функцию, он призван напомнить о подвиге и Великой Победе советского народа. Это честный разговор с современным зрителем".

Автор пьесы "Шпандау" — актриса театра "Модерн" Надежда Селиванова. Костюмы созданы по эскизам Ирэны Белоусовой. В спектакле звучат мировые хиты 1946-1966 гг.

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

  • Вадим Пинский
  • Юрий Анпилогов
  • Александр Борисов
  • Александр Колесников
  • Александр Жуков
  • Алексей Баранов
  • Леонид Трегуб

Начало спектакля в 19.00.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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