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Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем, что ученики артисты приняли его благородство

1:19
Культура

На церемонии прощания с народным артистом РСФСР Игорем Ясуловичем, которая началась в Московском театре юного зрителя, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИКа) Владимир Малышев начал свою речь с ответа на вопрос, заданный Лией Ахеджаковой. Ясулович скончался в возрасте 81 года от почечной недостаточности.

Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем, что ученики артисты приняли его благородство
Фото: Официальное сообщество Лии Ахеджаковой в соцсети "В Контакте"

Ахеджакова, выступая перед присутствующими, назвала артиста своим другом из юности. Она задала важный вопрос о его влиянии на учеников, которых он преподавал многие годы.

Малышев начал свою речь, отвечая на риторический вопрос Ахеджаковой, чтобы подчеркнуть важность вклада Ясуловича в образование молодых талантов и его глубокое влияние на их характер и качества.

"Вот мне интересно — он преподавал, остались ученики, их много. Что они взяли от него? Удалось ли принять благородство, полное отсутствие зависти и соперничества?" — спросила артистка.

Малышев ответил от имени учеников, что они смогли взять благородство от Ясуловича.

"Он останется с нами. Его дух поможет воспитывать", — подчеркнул Мылышев.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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