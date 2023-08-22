Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем, что ученики артисты приняли его благородство

1:19 Your browser does not support the audio element. Культура

На церемонии прощания с народным артистом РСФСР Игорем Ясуловичем, которая началась в Московском театре юного зрителя, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИКа) Владимир Малышев начал свою речь с ответа на вопрос, заданный Лией Ахеджаковой. Ясулович скончался в возрасте 81 года от почечной недостаточности.

Фото: Официальное сообщество Лии Ахеджаковой в соцсети "В Контакте"

Ахеджакова, выступая перед присутствующими, назвала артиста своим другом из юности. Она задала важный вопрос о его влиянии на учеников, которых он преподавал многие годы.

Малышев начал свою речь, отвечая на риторический вопрос Ахеджаковой, чтобы подчеркнуть важность вклада Ясуловича в образование молодых талантов и его глубокое влияние на их характер и качества.

"Вот мне интересно — он преподавал, остались ученики, их много. Что они взяли от него? Удалось ли принять благородство, полное отсутствие зависти и соперничества?" — спросила артистка.

Малышев ответил от имени учеников, что они смогли взять благородство от Ясуловича.

"Он останется с нами. Его дух поможет воспитывать", — подчеркнул Мылышев.