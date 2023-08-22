На церемонии прощания с народным артистом РСФСР Игорем Ясуловичем, которая началась в Московском театре юного зрителя, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИКа) Владимир Малышев начал свою речь с ответа на вопрос, заданный Лией Ахеджаковой. Ясулович скончался в возрасте 81 года от почечной недостаточности.
Ахеджакова, выступая перед присутствующими, назвала артиста своим другом из юности. Она задала важный вопрос о его влиянии на учеников, которых он преподавал многие годы.
Малышев начал свою речь, отвечая на риторический вопрос Ахеджаковой, чтобы подчеркнуть важность вклада Ясуловича в образование молодых талантов и его глубокое влияние на их характер и качества.
"Вот мне интересно — он преподавал, остались ученики, их много. Что они взяли от него? Удалось ли принять благородство, полное отсутствие зависти и соперничества?" — спросила артистка.
Малышев ответил от имени учеников, что они смогли взять благородство от Ясуловича.
"Он останется с нами. Его дух поможет воспитывать", — подчеркнул Мылышев.
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