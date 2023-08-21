Молодёжи России и Китая настоятельно предлагается сыграть свою роль в расширении культурных обменов. Такое мнение выразил Ся Баолун, председатель китайского сегмента Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Подчеркнув историческое и культурное значение обеих стран, Ся Баолун подчеркнул, что молодые поколения глубоко ценят свои цивилизации в глобальном масштабе. Он подчеркнул их взаимное уважение к языкам и культурам друг друга, а также их открытость к обучению и общению.
Выступая на мероприятии в Пекине, посвященном началу третьего этапа тура "Молодёжь России и Китая идет по пути дружбы", Ся Баолун призвал молодёжь активно содействовать обменам и взаимному обучению. Он подчеркнул важность укрепления взаимопонимания между народами обеих стран, что послужило бы прочной основой для прочной дружбы между Китаем и Россией на протяжении поколений.
Продолжающийся тур для участников программы включает в себя посещение Пекина, Шэньяна и Шанхая. Российская делегация осмотрит музеи, парки и достопримечательности в этих трех городах, а также отдаст дань уважения советскому военному кладбищу в Шэньяне.
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