Молодёжи России и Китая настоятельно предлагается сыграть свою роль в расширении культурных обменов. Такое мнение выразил Ся Баолун, председатель китайского сегмента Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Подчеркнув историческое и культурное значение обеих стран, Ся Баолун подчеркнул, что молодые поколения глубоко ценят свои цивилизации в глобальном масштабе. Он подчеркнул их взаимное уважение к языкам и культурам друг друга, а также их открытость к обучению и общению.

Фото: "Chinese Imagine Cup Teams, including Team LetssGo and Team Imagine the World" by ImagineCup is licensed under CC BY 2.0.