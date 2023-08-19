На 82-м году жизни умер актёр театра и кино, народный артист России Игорь Ясулович. Об этом сообщили в ГИТИСе.
"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", — говорится в сообщении.
Актёр на протяжении длительного времени боролся с онкологией. Несколько дней назад он вызывал скорую помощь из-за сильных болей. В июле Ясулович также оказался в больнице из-за проблем с почками. Артиста вводили в искусственную кому и провели несколько операций.
Игорь Ясулович получил известность благодаря ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев", "Гардемарины, вперёд!" и "Гостья из будущего".
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