Стендап-комик и участник шоу "Comedy Баттл" Николай Тисенко прокомментировал информацию о том, что его избили в Москве. В ходе интервью с Телеканалом "360" артист подчеркнул, что СМИ слишком приукрасили события, которые произошли на самом деле.
В интернете появились новости о жестоком избиении в столице. Комик якобы попал в больницу с сотрясением мозга.
"Я давал представление в Петербурге с театром импровизации, и после выступления мы с коллегами решили прогуляться по городу. На одной из улиц мы увидели, как двое мужчин избивают другого человека. Я не мог остаться равнодушным и попытался вступиться", — пояснил Николай.
Он хотел уладить конфликт мирно, но получил удар в лицо. На этом всё закончилось, избиения не было.
Комик также рассказал, что на месте происшествия прибыли медики скорой помощи, которые рекомендовали ему пройти дополнительное обследование в клинике.
"Так что, когда я вернулся в Москву, я решил сделать рентген, чтобы убедиться. В итоге мне сказали, что всё в порядке", — добавил шуточный актёр.
В настоящее время Тисенко готовится к проведению мастер-класса в Москве и не планирует отклоняться от своего рабочего графика.
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