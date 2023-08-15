Участник "Comedy Баттл" Тисенко опроверг сообщения о жестоком избиении в Москве

1:21 Your browser does not support the audio element. Культура

Стендап-комик и участник шоу "Comedy Баттл" Николай Тисенко прокомментировал информацию о том, что его избили в Москве. В ходе интервью с Телеканалом "360" артист подчеркнул, что СМИ слишком приукрасили события, которые произошли на самом деле.

Фото: Фото: страница в соцсети "Вконтакте" Николая Тисенко

В интернете появились новости о жестоком избиении в столице. Комик якобы попал в больницу с сотрясением мозга.

"Я давал представление в Петербурге с театром импровизации, и после выступления мы с коллегами решили прогуляться по городу. На одной из улиц мы увидели, как двое мужчин избивают другого человека. Я не мог остаться равнодушным и попытался вступиться", — пояснил Николай.

Он хотел уладить конфликт мирно, но получил удар в лицо. На этом всё закончилось, избиения не было.

Комик также рассказал, что на месте происшествия прибыли медики скорой помощи, которые рекомендовали ему пройти дополнительное обследование в клинике.

"Так что, когда я вернулся в Москву, я решил сделать рентген, чтобы убедиться. В итоге мне сказали, что всё в порядке", — добавил шуточный актёр.

В настоящее время Тисенко готовится к проведению мастер-класса в Москве и не планирует отклоняться от своего рабочего графика.