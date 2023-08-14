В смерти режиссёра Светланы Джимбиновой не обнаружили признаков криминала

Смерть режиссёра Светланы Джимбиновой, чьё тело было обнаружено в её квартире, вызвала слухи о возможной расправе над ней. "МК" провёл беседу с информированным источником, который располагает данными о текущем расследовании.

Фото: https://news.myseldon.com/en/news/index/203231719

Напоминаем, тело Джимбиновой было обнаружено неделю назад в её московской квартире на Университетском проспекте. Соседи стали беспокоиться, заметив скопление писем и уведомлений в почтовом ящике режиссёра.

По информации, полученной от источника, правоохранительные органы не обнаружили признаков криминала в смерти Джимбиновой. Было проведено предварительное расследование, в ходе которого рассмотрены различные версии. Однако наиболее убедительным аргументом стало то, что дверь в квартире оказалась заперта изнутри. На теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.

"В квартире было заметно много пыли, что указывает на отсутствие посещений, и вещи остались на своих местах (режиссёр и её покойный брат были коллекционерами редких изданий). Квартира больше напоминала склад с барахлом. Вероятно, Светлана Борисовна плохо себя чувствовала перед смертью, возможно, ухудшилось её здоровье", — сообщил источник.

Джимбинова являлась второй женой Рубена Николаевича Симонова, который руководил Вахтанговским театром до своей кончины в 1968 году. Между ними была значительная возрастная разница в 41 год. Именно при Симонове Джимбинова начала свою карьеру в театре и поставила три успешных детских фильма-спектакля: "Про Ивана-не-Великана", "Кот в сапогах" и "Золушка". В 1985 году она представила свою последнюю работу — драму Виктора Гюго "Мария Тюдор" с Юлией Борисовой и Василием Лановым в главных ролях.