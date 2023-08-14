Музыканты из России набирают популярность в Азии

2:41 Your browser does not support the audio element. Культура

Недавно артисты Большого театра прибыли в Пекин, где своим выступлением вызвали восторг среди китайской публики. Также в Шанхае прошёл концерт известного дирижёра Валерия Гергиева. Он прибыл в Азию вместе с музыкантами симфонического оркестра Мариинского театра. В рамках выступления были представлены классические произведения русской музыки, за что артисты получили громкие овации от аудитории.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Витаса

Азиатская публика с большой любовью встречает классических исполнителей — шедевры русской музыки узнаваемы и востребованы в любое время. В конце июля артисты Большого театра произвели впечатление в Пекине, полностью разрушив стереотип о холодном и "спокойном" китайском зрителе. По словам руководителя балетной труппы Махара Вазиева, артистов встретили с "элементами буйства".

"Учитывая, что мы были здесь в последний раз пять лет назад, публика, мне кажется, замечательная и встречала нас очень тепло, порой даже с какими-то эмоциональными элементами буйства, поэтому все прекрасно и я очень доволен", — сказал он.

Отдельно стоит отметить патриотическую композицию исполнителя SHAMAN, которая недавно прозвучала в Пхеньяне и стала настоящим хитом в Азии.

В Китае Витас долгое время пользуется большой популярностью. В городе Шанхай был установлен уникальный памятник, изображающий певца в полуобнажённом виде с жабрами, играющего на баяне. В 2006 году артист принял участие в съёмках местного телевидения и затем приехал на гастроли. Его выступления всегда привлекают много зрителей, он исполняет несколько композиций на китайском языке, регулярно появляется на телеканалах КНР и создаёт "говорящие" клипы, такие как "Made in China". Некоторые могут считать, что его успех в Азии объясняется хорошо продуманной рекламой, но продюсер Витаса Сергей Пудовкин утверждает, что корни успеха заключаются в другом.

"Точного ответа, почему Витас так популярен в Китае, наверное, нет. Просто, как всегда, сработало сочетание его голоса и яркой внешности. <…> Также ажиотажные и в Японии проходят концерты, и в Корее, просто китайский рынок — самый большой, массовый и активный", — сказал он.

Артисты из РФ набирают всё большую популярность у азиатской публики. Культура и музыка России обладают огромным потенциалом для привлечения зрителей в разных странах.

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