Актёр Владимир Машков: Запад не смог отменить русскую культуру, потому что это стихия

1:00 Your browser does not support the audio element. Культура

Российский актёр Владимир Машков объяснил, почему западным странам не удалось отменить русскую культуру.

Фото: Instagram*

По его словам, культура РФ похожа на морские волны или ветер, поднимающий их. Он добавил, что эти стихии никто не в силах остановить.

"И так же невозможно остановить русскую, российскую культуру — потому что это стихия. Без неё мир не будет существовать", — отметил Машков в интервью сайту aif.ru.

Как пояснил актёр, люди, пытающиеся изменить ситуацию, столкнутся с провалом и обрекут себя на несчастливое будущее.

Он также оценил решения некоторых российских артистов покинуть страну после начала специальной военной операции (СВО). Машков считает, что того, кто "льёт грязь" на свою родину, "беда настигнет сама".

Ранее артист призвал дочь Марию Машкову извиниться за политические взгляды и вернуться в Россию.

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