Режиссёр Вячеслав Манучаров заявил о важности говорить о СВО в кино и театре

1:06 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр, режиссёр Вячеслав Манучаров на пресс-конференции, посвящённой премьере его спектакля "Неотправленные письма", заявил, что пора говорить о спецоперации в кино и театре.

Фото: https://www.instagram.com/manucharov/

Основой сценария новой работы стал роман российского писателя, сценариста, продюсера, общественного деятеля и члена правления Ассоциации анимационного кино Олега Роя. Он отметил, что сейчас жизнь разделена на два фронта.

"Один фронт там, где наши пацаны. Другой фронт здесь — внутри нашей России", — поделился Рой.

Многие не понимают, что все люди должны быть одним фронтом и помогать военным в зоне СВО, быть в курсе происходящего в зоне боевых действий.

Писатель назвал спектакль "маленькой, но первой данью, которую театр отдал героям страны". Он считает, что на сегодняшний день "тыл не может жить отдельной жизнью от фронта".

В спектакле не будет банальных сцен и взрывов. Предполагается передать всю глубину, боль и трагедию человеческой истории.

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