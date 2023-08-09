Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

Череповецкий актёр Сергей Анисифоров, покинувший РФ в 2014 году, разрезал, растоптал и сжёг российский флаг. В Сети распространилась видеозапись, передаёт cher-poisk.ru.

Фото: culture.ru

На кадрах актёр сначала говорит несколько фраз о преступном режиме, СВО и общей политической обстановке. Анисифоров считает, разрезанный флаг является символом будущего России.

Далее актёр топчет и сжигает триколор с выкрикиванием популярных украинских лозунгов. Сам Анисифоров ведёт трансляцию на русском языке. Акцию мужчина посвятил "солидарности с Украиной".

Актёр получил известность съёмками в сериалах "Менты" и "Литейный, 4", а также благодаря фильмам "Бумажный солдат", "Утомлённые солнцем-2", "Слово женщине", "Последняя встреча".

На данный момент Анисифоров проживает в Западной Европе. Получить гражданство Украины он не смог.

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