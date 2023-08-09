Артистка РСФСР Светлана Крючкова осадила Андрея Малахова из-за песни "Чёрное и белое"

0:56 Your browser does not support the audio element. Культура

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова редко покидает Санкт-Петербург, однако иногда не против посетить особо значимые творческие мероприятия. Она приехала на фестиваль кино, театра и журналистики "На семи холмах" в Кирове.

Фото: popcake.tv

Крючкова призналась, что поспорила с телеведущим Андреем Малаховым. Он спросил, знает ли она актрису, исполнившую композицию "Чёрное и белое" из фильма "Большая перемена". Артистка ответила утвердительно, поскольку это она сама. На это Малахов стал убеждать, что это другая исполнительница, пишет "Утро.ру".

"Не распускайте сплетни, не имеющие отношения к действительности", — осадила ведущего актриса.

Действительно, Крючкова является первой исполнительницей, которая спела композицию на музыку Эдуарда Колмановского и стихи Михаила Танича.

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