Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. 9 августа стало известно о её смерти. Актёр Театра сатиры Юрий Горин рассказал, что она была очень работоспособным человеком.
Он отметил, что артистка до последнего дня работала.
"Выходила в спектакле "Вера" и рассказывала свою биографию. Она была чуть живая, но работала и сохраняла светлый ум. Участвовала в староновогоднем кабачке, в котором выходила со всеми", — поделился он в беседе с Телеканалом "360".
Горин считает, что его коллега была очень работоспособной и талантливой.
"До последних дней сохраняла человеческий облик", — заключил актёр.
Зрители запомнили Васильеву по ролям в таких фильмах, как "Карнавал", "Звезда экрана", "Выйти замуж за капитана" и многим другим.
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