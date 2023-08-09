Актёр театра Сатиры Горин рассказал, что народная артистка СССР Вера Васильева до последнего работала

0:56 Your browser does not support the audio element. Культура

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. 9 августа стало известно о её смерти. Актёр Театра сатиры Юрий Горин рассказал, что она была очень работоспособным человеком.

Фото: Facebook.com/ mariinsky.theatre/

Он отметил, что артистка до последнего дня работала.

"Выходила в спектакле "Вера" и рассказывала свою биографию. Она была чуть живая, но работала и сохраняла светлый ум. Участвовала в староновогоднем кабачке, в котором выходила со всеми", — поделился он в беседе с Телеканалом "360".

Горин считает, что его коллега была очень работоспособной и талантливой.

"До последних дней сохраняла человеческий облик", — заключил актёр.

Зрители запомнили Васильеву по ролям в таких фильмах, как "Карнавал", "Звезда экрана", "Выйти замуж за капитана" и многим другим.

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