Голос Леонида Володарского знают миллионы благодаря дважды сломанному носу

0:52 Your browser does not support the audio element. Культура

Ведущий радиостанции "Говорит Москва" и автор переводов фильмов Леонид Володарский умер после продолжительной болезни.

Фото: https://t.me/radiogovoritmsk

Володарский получил свою известность за счёт специфического произношения. Сам переводчик неоднократно говорил, что никакой прищепки на носу у него нет. Дело в том, что он два раза ломал носовую перегородку в юности, в результате чего получил гнусавый голос, который сейчас знают миллионы людей.

В конце 80-х Володарского пригласили для быстрого перевода фильмов. Вся работа по озвучке происходила с первого дубля, после чего картины выходили в прокат в одноголосом варианте.

Володарский перевёл около пяти тысяч фильмов за 30 лет карьеры. Герои "Терминатора", "Звёздных войн", "Крепкого орешка" говорят его голосом.

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