В Москве провели презентацию нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, которые будут введены с сентября 2023 года, сообщает РБК.
Согласно источнику, в пособии полностью переписан период с 1970-х годов, а также добавлен раздел посвященный специальной военной операции на Украине.
В создании учебника принимал участие помощник президента Владимир Мединский, он рассказал, что ему присвоен статус единого госучебника.
«По большому счету, это первый подобный учебник после распада СССР», — рассказал автор.
В учебнике полностью переписан раздел, посвященный периоду с 1970-го по 2000-й года. Также сообщается, что раздел всеобщей истории стал меньше, чтобы избежать повторений.
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