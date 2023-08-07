В Москве представили новый учебник по истории, в который вошел раздел со спецоперацией на Украине

0:59 Your browser does not support the audio element. Культура

В Москве провели презентацию нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, которые будут введены с сентября 2023 года, сообщает РБК.

Фото: pixabay. com

Согласно источнику, в пособии полностью переписан период с 1970-х годов, а также добавлен раздел посвященный специальной военной операции на Украине.

В создании учебника принимал участие помощник президента Владимир Мединский, он рассказал, что ему присвоен статус единого госучебника.

«По большому счету, это первый подобный учебник после распада СССР», — рассказал автор.

В учебнике полностью переписан раздел, посвященный периоду с 1970-го по 2000-й года. Также сообщается, что раздел всеобщей истории стал меньше, чтобы избежать повторений.