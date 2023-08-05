Композитор Раймонд Паулс выступил в Юрмале в день смерти жены

1:12 Your browser does not support the audio element. Культура

Солидный возраст не мешает Раймонду Паулсу сохранять творческую активность. Несмотря на смерть жены, 4 августа композитор провёл среди поклонников, не отменив концерт. Билеты на его выступление в Юрмале раскупили задолго до даты мероприятия.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Раймонда Паулса

"У Раймонда невероятное чувство ответственности перед своей публикой, он просто не мог ничего отменить", — сказал в беседе с "МК" один из посетивших выступление Паулса.

В день концерта днём всем музыкантам поручили быть в "Дзинтари" и готовиться к выступлению. Маэстро прибыл на площадку без опоздания. Зрители встретили его стоя.

Программа, представленная Паулсом, называется "Песни без слов". С камерным оркестром маэстро исполняет джазовые версии своих мюзиклов и эстрадных хитов. Прозвучали известные хиты "Миллион алых роз" и "Маэстро".

Посетители мероприятия понимали, насколько нелегко выступать композитору. Однако музыка, которую он исполнил, даже в траурный день воздействовала на всех как терапия. Со сцены композитор уходил под крики "Браво!"

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