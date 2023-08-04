Новая книга цикла "Ведьмак" может выйти в 2024 году

0:53 Your browser does not support the audio element. Культура

Писатель Анджей Сапковский недавно в разговоре с фанатами упомянул, что работает над новой книгой из цикла "Ведьмак".

Фото: api.culture. pl/sites/default/files/styles/1200_630/public/2018-06/andrzejsapkowski_en.jpg?h=df063afd&itok=KNryTyPE

Об этом автор говорил ещё в 2018 году, подчеркивая, что новая история не станет продолжением основной саги или её приквелом. У самого Геральта, возможно, будет лишь небольшое камео.

На данный момент писатель подтвердил, что усердно трудится над книгой, а работа над ней может занять до года, но не более того. То есть, возможно, релиз состоится уже в 2024 году. Детали сюжета пока не разглашаются.

Ранее на Netflix завершился третий сезон адаптации "Ведьмака", который стал последним для исполнителя роли Геральта — Генри Кавилла. В дальнейшем его заменит Лиам Хемсворт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.