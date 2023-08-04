Писатель Анджей Сапковский недавно в разговоре с фанатами упомянул, что работает над новой книгой из цикла "Ведьмак".
Об этом автор говорил ещё в 2018 году, подчеркивая, что новая история не станет продолжением основной саги или её приквелом. У самого Геральта, возможно, будет лишь небольшое камео.
На данный момент писатель подтвердил, что усердно трудится над книгой, а работа над ней может занять до года, но не более того. То есть, возможно, релиз состоится уже в 2024 году. Детали сюжета пока не разглашаются.
Ранее на Netflix завершился третий сезон адаптации "Ведьмака", который стал последним для исполнителя роли Геральта — Генри Кавилла. В дальнейшем его заменит Лиам Хемсворт.
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