Два онлайн-кинотеатра подняли стоимость подписки на 50%

2:29 Your browser does not support the audio element. Культура

Из последних данных агентства TelecomDaily стало известно, что несколько онлайн-кинотеатров в России увеличили стоимость своих подписок за первое полугодие 2023 года.

Фото: ya.ru

Наибольшую динамику изменений показала платформа "Кинопоиск", принадлежащая компании "Яндекс", увеличив стоимость своей подписки на целых 50%. Однако некоторые сервисы, напротив, сделали свои услуги более доступными, в числе которых "Триколор Кино и ТВ", снизив стоимость подписки на 57%.

"Кинопоиск" — рост цен на 50%

Сервис "Кинопоиск" увеличил стоимость своей подписки до 299 рублей в месяц. Представители компании объяснили это решение отменой базового тарифа 199 рублей и введением нового тарифа "Мульти", который включает доступ к видеосервису, "Яндекс Музыке" и другим продуктам компании.

Premier и Kion — также подняли цены

Помимо "Кинопоиска" стоимость подписки на платформу Premier также увеличилась до 299 рублей в месяц, в то время как Kion поднял цены лишь на 25%, установив стоимость в 249 рублей в месяц. Представители Premier отметили, что это изменение затронет только новых подписчиков и назвали его "незначительным", утверждая, что оно не повлияет на текущее число подписчиков. С другой стороны, представители Kion объяснили повышение стоимости подписки расширением библиотеки контента и созданием новых производств.

"Триколор Кино и ТВ" — снижение цен

"Триколор Кино и ТВ" снизил стоимость подписки на 57%, т. е. до 149 рублей в месяц. Алексей Липилин, директор по развитию онлайн-кинотеатра "Триколора", пояснил это решение стремлением сделать сервис более доступным для широкой аудитории и предложить "конкурентную альтернативу коллективной ТВ-антенне".

Wink, "Иви", "Амедиатека", Okko и Start — без изменений

Некоторые из самых популярных онлайн-кинотеатров России, такие как Wink, "Иви", "Амедиатека", Okko и Start, не меняли стоимость своих ежемесячных подписок за последний год. Тем не менее последний из перечисленных сервисов рассматривает варианты изменения цен на свои услуги.