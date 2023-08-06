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В студии Энди Уорхола выставлялись картины да Винчи и Пабло Пикассо

1:53
Культура

6 августа исполняется 95 лет со дня рождения американского художника Энди Уорхола, основателя движения поп-арт. Энди Уорхол добился коммерческого успеха и славы еще при жизни. Даже после его ухода его работы продолжают бить рекорды, а картина "Shot Sage Blue Marilyn" занимает четвертое место в списке самых дорогих картин в мире. Эта работа входит в серию портретов Мэрилин Монро, четыре из которых были созданы художником в течение одного года, сообщает ТАСС.

В студии Энди Уорхола выставлялись картины да Винчи и Пабло Пикассо
Фото: Википедия

Самое ценное произведение искусства

В своё время в студии Уорхолла выставлялись очень дорогие картины других художников — в том числе классиков Возрождения. На первом месте по стоимости среди них находится шедевр Леонардо да Винчи "Спаситель мира", выставленный в студии Энди Уорхола в 1964 году. Первоначально принадлежавший английским монархам, он был утерян почти на 140 лет, а при повторном обнаружении считался копией или работой последователя художника. Только в 2011 году "Спаситель мира" был официально признан картиной да Винчи и спустя шесть лет продан на аукционе за рекордную сумму — 489 млн долларов.

Пабло Пикассо "Алжирские женщины (версия O)"

Второй по стоимости картиной, выставленной в студии Энди Уорхола, является картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины (версия О)". При жизни художника все пятнадцать картин из этой серии были проданы за 2,3 млн долларов (в ценах 2022 года), что в 91 раз меньше суммы, вырученной за "Версию О" в 2015 году.

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Краткая история Энди Уорхолла: гений, безумец или делец?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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