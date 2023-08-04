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Поклонники Aerosmith расстроены непомерно высокими ценами на билеты в прощальном туре группы

2:04
Культура

Известная своими зажигательными выступлениями американская хард-рок группа Aerosmith недавно объявила о начале своего долгожданного прощального тура, ознаменовавшего кульминацию выдающегося 50-летнего музыкального пути. Однако эта новость не вызвала восторга у преданных поклонников группы. Причина беспокойства кроется в непомерно высоких ценах на билеты, которые, по слухам, составят от 695 до 700 долларов США.

Поклонники Aerosmith расстроены непомерно высокими ценами на билеты в прощальном туре группы
Фото: www.aetdirectexpress. com/aerosmith-band-k.html

Тур под названием "Peace Out" начнется 2 сентября. Первым пунктом назначения группа выбрала Филадельфию, а затем проедет по различным городам Америки, включая Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Техас, Теннесси, Канзас, Нэшвилл и др. Обещано, что турне охватит всю Северную Америку и даже заглянет в Канаду: в список попадут такие города, как Онтарио, Торонто, Ванкувер и Монреаль. К сожалению, для поклонников, проживающих в Южной Америке, Европе, Африке, Азии и Океании, там прощание с группой не состоится — по крайней мере, в рамках этого тура.

Чтобы сделать это событие ещё более незабываемым, к Aerosmith присоединятся прославленные Black Crowes, которые выступят в качестве специальных гостей на протяжении всего тура. Предвкушение достигло крещендо, поскольку группа недавно обратилась к социальным сетям, объявив этот тур самым грандиозным зрелищем. Зрителей ожидает 360-градусный сенсорный экран, а огромные сцены станут холстом для этого художественного шедевра.

Для тех, кому посчастливилось приобрести билеты, Aerosmith исполнят некоторые из своих самых знаковых хитов, включая "Dream On", "Sweet Emotion", "Walk This Way", "Janie's Got a Gun" и "Livin' on the Edge". Кроме того, будут исполнены и менее известные композиции из их обширного репертуара.

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Aerosmith - Cryin' (Official Music Video)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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