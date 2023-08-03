РИА Новости рассказало, какой запомнится актриса Ирина Мирошниченко

1:10 Your browser does not support the audio element. Культура

В возрасте 82 лет скончалась российская актриса Ирина Мирошниченко. Он сочетала в себе великолепные внешние данные и талант. Обозреватель РИА Новости Павел Сурков рассказал о её ролях в кино.

Фото: Pravda.ru

Известность актриса получила благодаря фильмам "Гостья из будущего", "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублёв", а также "Второе дыхание" и "Шляпа".

"О её красоте — чуть отстранённой, картинной, словно сошедшей с полотен фламандских мастеров, можно было бы слагать поэмы. С одной стороны, она яркая, а с другой — абсолютно земная, выстроенная по художественным канонам", — говорится в публикации.

Актриса сыграла в спектаклях "Чайка", "Первый день свободы", "Единственный свидетель", "Идеальный муж", "Соло для часов с боем", а также киноленты "Пришёл солдат с фронта", "Это сладкое слово — свобода!", "Шляпа", "Зимняя вишня", "Капитанская дочка".

Мирошниченко с удовольствием исполняла любые роли, даже если это были эпизоды. Она выходила на сцену родного МХТ буквально до последних дней.

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