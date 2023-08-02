Пресс-служба популярного сервиса "Кинопоиск" проинформировала сегодня о намерении обжаловать решение суда о выплате штрафа за неправильную маркировку картин, демонстрирующих сцены с нетрадиционными сексуальными отношениями.
Официальные представители "Кинопоиска" акцентировали внимание на том, что действующие в стране нормативные акты в их текущей редакции не содержат в себе достаточные объективные критерии для определения демонстрации нетрадиционных отношений.
По словам сотрудников сервиса, возрастная маркировка была изменена на 18+ во всех указанных судьёй кинолентах сразу же после того, как Роскомнадзор объявил о том, что они демонстрируют нетрадиционные взаимоотношения, сообщает Телеканал "360".
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