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МК: Ирина Апексимова собрала труппу театра за 20 минут

1:10
Культура

Спектакль "104 страницы про любовь" по пьесе Эдварда Радзинского открыл 60-й сезон Театра на Таганке. В этот же день состоялся 20-минутный сбор труппы. Управиться могли бы и быстрее, если бы не тележурналисты, которые попросили директора театра Ирину Апексимову на камеру вручить дипломы сотрудникам. Об этом пишет "МК".

МК: Ирина Апексимова собрала труппу театра за 20 минут
Фото: https://www.instagram.com/apexira/

Апексимова вышла в партер без микрофона. Она начала речь с цитаты Станиславского, который считал, что театр без успеха — это не театр. Затем директор представила трёх актрис и двух актёров, один из которых отсутствовал, за что заочно получил оценку старших коллег: "Хорошее начало".

В юбилею театра планируются два проекта. Первый пройдёт под девизом "Таганке — 60". В рамках него обратятся к спектаклям, ставшим легендами.

Второй проект под названием "В поисках жанра" будет проходить несколько вечеров, посвященных поэтам и актёрам, заявившим о себе на этой сцене и снискавших Театру на Таганке славу. В рамках него проведут конкурс молодых поэтов.

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Ирина Апексимова | Кино в деталях 23.05.2023
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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