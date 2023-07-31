В 2024 году культурные и деловые миссии Санкт-Петербурга будут проведены в четырех африканских странах

В 2024 году Санкт-Петербург планирует организовать культурные и деловые миссии в четыре африканские страны. Заявление было сделано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во время радиоинтервью на "Радио России". Запланированные миссии будут включать участие в крупных международных выставках в Египте, Алжире, Тунисе и Эфиопии.

Фото: ria .ru

Кроме того, Санкт-Петербург планирует открыть свой первый африканский информационно-деловой центр в Аддис-Абебе, Эфиопия, в соответствии с соглашением, подписанным на саммите Россия-Африка. Губернатор подчеркнул положительную реакцию на саммит, отметив, что Санкт-Петербург и африканские страны заключили важные соглашения по расширению сотрудничества в различных секторах, таких как торговля, промышленность, наука, образование, цифровые технологии, туризм и гуманитарные вопросы.

Были намечены конкретные направления сотрудничества, включая выход Санкт-петербургских производителей медицинских изделий на египетский рынок, а также сотрудничество между Лесотехническим университетом и Национальной школой лесного хозяйства Республики Камерун. Были обсуждены совместные шаги с руководством Республики Конго в области энергетики, биофармацевтики и искусственного интеллекта с акцентом на водоснабжение и другие секторы, представляющие интерес для города Браззавиль.

Губернатор выразил благодарность правоохранительным органам за обеспечение круглосуточной безопасности во время саммита, на котором присутствовало большее количество официальных делегаций по сравнению с саммитом G20, состоявшимся десять лет назад. Санкт-Петербург стремился быть гостеприимным хозяином, заботясь о том, чтобы африканские гости увезли с собой приятные воспоминания о городе, которыми они могли бы поделиться со своими соотечественниками.

27-28 июля в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге состоялся второй саммит Россия-Африка, одновременно с которым состоялся экономический и гуманитарный форум. Мероприятие было организовано фондом "Росконгресс", а ТАСС выступил в качестве агентства по размещению фотографий и информационного партнера. Девизом саммита было "За мир, безопасность и развитие".

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