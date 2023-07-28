На Главном параде в честь празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте отменили часть с авиацией, об этом сообщили в пресс-центре Военно-морского флота.
Мероприятие традиционно назначено на последнее воскресенье июля, в этом году праздник выпал на 30 число. Главный парад начнется в 11.00, в нем будет принимать участие 37 кораблей и катеров, четыре подлодки и восемь парусных судов.
Авиационную часть парада было решено отменить. В Ведомстве объясняют это усиленными мерами безопасности.
Сообщается, что на торжестве будет присутствовать президент России Владимир Путин и несколько представителей стран Африки, которые приехали в Санкт-Петербург для участия в международном форуме Россия-Африка.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.