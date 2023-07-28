На Украине был введён запрет на исполнение песен на русском языке, что затронуло множество артистов, живущих на территории страны, но имеющих связи с Россией. Об этом рассказало РИА Новости.
Одной из жертв таких ограничений стала солистка группы "ВИА-Гра" Светлана Лобода. Теперь она больше не может исполнять свои популярные композиции, такие как "Твои глаза", "К чёрту любовь". Певица поддержала киевский режим и осудила спецоперацию, после чего ей был запрещён въезд в Россию на 50 лет. Попытка спеть на украинском языке вызвала критику и негативные реакции.
С аналогичными проблемами столкнулись и другие популярные артисты. Вера Брежнева пела на русском языке, но держала флаг Украины на одном из концертов, что вызвало критику с обеих сторон.
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки поддержал ВСУ. Он даже предупредил россиян, чтобы не посещали его концерты. Пока нет информации о новом украинском репертуаре артиста.
Иван Дорн также столкнулся с ограничениями. Ему запрещено исполнять свои песни "Бигуди" и "Невоспитанный" из-за критики России. Артист получил запрет на въезд в страну на 50 лет. Такие же проблемы возникли у Макса Барских.
Исполнители сталкиваются с ограничениями и сложностями из-за запрета на исполнение песен на русском языке, и многие из них вынуждены искать новые пути и репертуары для своих выступлений.
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