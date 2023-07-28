РИА Новости: Киев запретил артистам с Украины исполнять свои песни

1:37 Your browser does not support the audio element. Культура

На Украине был введён запрет на исполнение песен на русском языке, что затронуло множество артистов, живущих на территории страны, но имеющих связи с Россией. Об этом рассказало РИА Новости.

Фото: cont.ws

Одной из жертв таких ограничений стала солистка группы "ВИА-Гра" Светлана Лобода. Теперь она больше не может исполнять свои популярные композиции, такие как "Твои глаза", "К чёрту любовь". Певица поддержала киевский режим и осудила спецоперацию, после чего ей был запрещён въезд в Россию на 50 лет. Попытка спеть на украинском языке вызвала критику и негативные реакции.

С аналогичными проблемами столкнулись и другие популярные артисты. Вера Брежнева пела на русском языке, но держала флаг Украины на одном из концертов, что вызвало критику с обеих сторон.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки поддержал ВСУ. Он даже предупредил россиян, чтобы не посещали его концерты. Пока нет информации о новом украинском репертуаре артиста.

Иван Дорн также столкнулся с ограничениями. Ему запрещено исполнять свои песни "Бигуди" и "Невоспитанный" из-за критики России. Артист получил запрет на въезд в страну на 50 лет. Такие же проблемы возникли у Макса Барских.

Исполнители сталкиваются с ограничениями и сложностями из-за запрета на исполнение песен на русском языке, и многие из них вынуждены искать новые пути и репертуары для своих выступлений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.