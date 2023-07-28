28 июля отмечается 100-летний юбилей выдающегося кинорежиссёра, актёра и участника Великой Отечественной войны Владимира Басова. Его вклад в мировое кино и искусство до сих пор остаётся незабываемым. Басов снял ряд знаковых фильмов, среди которых "Щит и меч", "Опасный поворот", "Дни Турбиных", "Время и семья Конвей", которые продолжают быть востребованными и популярными в наше время. Трагически короткая жизнь Басова закончилась 17 сентября 1987 года, когда ему было всего 64 года. Младший сын актёра Александр Басов в беседе с "МК" рассказал о причинах преждевременной смерти.
Он поделился, что его отец прошёл службу на фронте и получил контузию, что сказалось на его здоровье. Басов вёл не самый здоровый образ жизни, сталкиваясь с различными проблемами, включая сердечные недуги и инфаркт, которые оказали влияние на его состояние. Трагически он скончался от инсульта, связанного с сосудистыми заболеваниями.
"Сосудистые заболевания для мужчины — серьёзное дело. Жизнь была такая нервная. Всё вместе это и сказалось. Рано, конечно, он умер, но многие в поколении отца рано ушли", — признался сын актёра.
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