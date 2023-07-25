РИА Новости обнародовало неизвестные факты о жизни Владимира Высоцкого

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Окружённый сплетнями и легендами, Владимир Высоцкий был личностью, которую помнят многие до сих пор. Несмотря на то, что не все рассказы о нём были правдивы, существуют малоизвестные факты из его жизни, о которых говорится в материале РИА Новости.

Фото: Instagram

Первая жена Высоцкого Иза вспоминала, как он после предсвадебного мальчишника явился домой "уставший" и заявил, что пригласил всех на свадьбу. Невеста была удивлена и спросила, кого именно он имел в виду. Ответом было: "Я не помню, я всех пригласил".

Одно из событий в жизни музыканта связано с его лучшим другом Всеволодом Абдуловым. Высоцкий попросил режиссёра Станислава Говорухина дать приятелю роль в фильме "Место встречи изменить нельзя". Актёр сыграл милиционера-предателя Соловьёва. Он надолго запомнился зрителям.

Хотя Высоцкий сыграл не так много главных ролей в кино, некоторые фильмы с его участием долгое время оставались неизвестными публике. Например, кинокартина "Интервенция" 1968 года. Ленту разрешили показать на экранах уже в 80-е, когда музыканта не было в живых. При реставрации выяснилось, что звуковая дорожка в некоторых местах осыпалась, а вторая копия не сохранилась.

Алексей Булдаков взял на себя ответственность озвучить героя Высоцкого в тех эпизодах, где аудио было повреждено. Благодаря его усилиям удалось вернуть на экраны часть голоса музыканта, несмотря на некоторые технические ограничения. Это позволило зрителям продолжить наслаждаться талантом и голосом выдающегося артиста.

Высоцкому также была предложена роль Сирано де Бержерака в фильме Эльдара Рязанова, но съёмки так и не состоялись, поскольку "Главкино" отказало.

Высоцкий обладал удивительным талантом и привлекал к себе невероятную любовь публики. Воспоминания о нем до сих пор живы, и его песни звучат в сердцах многих.

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