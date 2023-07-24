В Москве в экоцентре "Цветоводство" пройдет фестиваль интерьерного искусства "Цвети!"

1:43 Your browser does not support the audio element. Культура

Фестиваль "Цвети!", на котором будут представлены произведения искусства и арт-объекты, пройдет с 3 августа по 30 сентября в экоцентре "Цветоводство" на ВДНХ, как сообщила пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в понедельник.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"На фестивале в экоцентре 'Цветоводство' будут представлены произведения искусства и арт-объекты, объединенные общей темой — цветы в интерьере. На одной площадке соберутся архитекторы, дизайнеры, декораторы жилых помещений и общественных территорий, а также все любители изображений цветов в живописи. Цветы и картины с изображением растений, элементы декора с цветочным принтом всегда являются предметом восхищения и беспроигрышным элементом в интерьере. Программа фестиваля предусматривает как выставку работ авторов, так и открытую мастерскую художника", — гласит сообщение.

Так, 8 августа состоится презентация, посвященная цветочным мотивам в оформлении стен декоративной штукатуркой, будут показаны варианты исполнения декора стен с цветочными мотивами. 15 августа будут представлены коллекции обоев с цветочными мотивами, а 16 августа пройдет мастер-класс с художником. 22 августа всех желающих приглашают на лекцию "Живые цветы в интерьере", посвященную особенностям выбора и ухода за комнатными растениями. Также отмечается, что посетители мастер-классов могут бесплатно принять участие после предварительной записи.