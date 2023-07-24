Эрмитаж откроет выставку к саммиту Россия - Африка

1:59 Your browser does not support the audio element. Культура

Государственный Эрмитаж представит выставку "Красота как ритм," приуроченную к саммиту Россия — Африка, и познакомит гостей собственными коллекциями, заявила заместитель генерального директора музея, главный хранитель музейной коллекции Светлана Адаксина.

Фото: pixabay.com

Адаксина рассказала о традиционной коллекции африканского искусства, собирающейся в течение последних 100 лет и насчитывающей около 250 экспонатов. В 2017 году в одном из залов Главного штаба уже была представлена небольшая экспозиция, посвященная этой теме.

"А в этом году мы открываем новую выставку, названную "Красота как ритм. Женские скульптурные изображения в коллекции традиционного африканского искусства Государственного Эрмитажа"," — подчеркнула она.

На открывающейся 26 июля выставке будут представлены пять экспонатов — женские статуэтки, отражающие различные ритуальные события и восприятие женщины как матери и прародительницы.

"Красоту африканской скульптуры составляет именно ритм этих изображений. Поэтому мы назвали выставку "Красота как ритм" и приглашаем наших посетителей услышать этот музыкальный ритм," — добавила главный хранитель.

Адаксина также сообщила, что на саммите состоится лекция генерального директора музея Михаила Пиотровского, посвященная культуре и искусству Африки, а также роли Эрмитажа как хранителя традиций различных народов.

"Мы примем нашей территории гостей саммита и проведем несколько обзорных и специальных экскурсий," — добавила она.

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдут 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первое мероприятие состоялось в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие."