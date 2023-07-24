RT: по Пушкинской карте более 71 тысячи человек посетили учреждения культуры Крыма

0:56 Your browser does not support the audio element. Культура

Более 71 тыс. россиян посетили культурные учреждения Крыма по "Пушкинской карте". На федеральном уровне планируется расширить рамки программы, допустив к участию в ней и негосударственные учреждения.

Фото: Личный архив Александра Шторма

Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на министра культуры Республики Крым Татьяну Манежину.

"В настоящее время в программе участвуют 54 учреждения Республики Крым. Для молодежи предусмотрено около 200 различных мероприятий", — уточнила она.

Однако стоит отметить, что в программе зарегистрировалось только 30% молодого населения полуострова. В предыдущих сообщениях говорилось, что в 2021 году участниками программы "Пушкинская карта" стали около 70 тыс. жителей Тверской области. В совокупности они посетили более 2700 мероприятий.

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Максим Шестаков о Пушкинской карте