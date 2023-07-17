Раскрыты обстоятельства смерти актёра Александра Орловского в Благовещенске

1:32 Your browser does not support the audio element. Культура

Известный актёр Александр Орловский умер в одиночестве. Причина его смерти не уточняется. Тело было найдено спустя неделю после его кончины, передаёт портал kino-teatr.ru.

Фото: kino-teatr.ru

Сообщается, что артист скончался в Благовещенске 7 июля, но об этом стало известно лишь через неделю. По всей видимости, Орловский жил в уединении, в какой-то момент прекратив контакт с окружающими. Его тело обнаружили в квартире, где он проживал.

В начале 2000-х годов Орловский был надеждой отечественного кино. Он снялся в различных детективных сериалах, таких как "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Агент национальной безопасности", "Ментовские войны". У него также были роли в исторических кинопроектах, включая "Пером и шпагой", "Господа офицеры: Спасти императора", "Александр. Невская битва" и "Секретная служба Его Величества". Многие киноманы помнят его по роли Джеральда Канингема в первой экранизации романа "Азазель".

Орловский также был известен петербургским театральным кругам. Он служил в Александринском театре, а затем перешёл в Театр на Литейном.

На вершине своей популярности артист оставил всё и уехал в Благовещенск. Причины такого решения неизвестны, поскольку Орловский не давал интервью и охранял свою личную жизнь от посторонних.

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