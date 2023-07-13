РИА Новости: авторы обманывают читателей в исторических романах

1:11 Your browser does not support the audio element. Культура

Историческая беллетристика имеет особое место в литературе СССР и России. Некоторые писатели вводили своих читателей в заблуждение. Об этом рассказало РИА Новости.

Фото: smi.today

Один из таких писателей — Валентин Пикуль. Он использовал неподтверждённые источники и на их основе создавал собственные произведения, что могло искажать исторические факты. Особенно критикуемым стал роман "Нечистая сила". Его назвали скандальным, но это не помешало ему быть популярным.

Ещё одна спорная книга в советской литературе — "Хожения Иваново Олельковича, сына Ноугородца". Многие поверили в имитацию старинного стиля.

Лингвисты разоблачили "Слово о полку Игореве". Известный учёный Андрей Зализняк сообщил, что в XVIII веке было невозможно подделать это произведение.

Также обманчивой является история, изображённая в фильме "Три мушкетёра". Если разобраться, все три героя были преступниками, участвующими в заговоре на стороне англичанина Бэкингема против короля Людовика, которому служат.

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