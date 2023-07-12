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Шесть признаний Александра Домогарова, которому исполнилось 60 лет

2:56
Культура

12 июля актёру Александру Юрьевичу Домогарову исполняется 60 лет. "Российская газета" ("РГ") вспомнила о шести признаниях артиста из интервью разных лет.

Шесть признаний Александра Домогарова, которому исполнилось 60 лет
Фото: Instagram

"Клёши" и мечты детства

Актёр признался, что имел длинные волосы и носил брюки "клёш". Начал курить с восьмого класса и для самообороны носил вязальную спицу в штанах. Также увлекался игрой на фортепиано, прочитывал приключенческую литературу.

Его отец предложил попробовать себя в театральном искусстве, поскольку он окончил ВГИК до войны. С первой попытки Домогаров поступил в Щепкинское училище и затем попал в Малый театр.

Всё, кроме носа, ушей, губ и глаз

Домогаров отметил, что внешность — это нечто временное. Хотя ей он обязан многим своим ролям.

"Когда ты становишься заложником ситуации, когда и кино, и театр пытаются эксплуатировать только внешность, мне всегда хочется сказать, что у меня есть что-то внутри, помимо носа, ушей, губ и глаз. Это и привело к ролям Нижинского, Сирано, доктора Джекила", — признался артист.

Девушки и высокие заборы

Домогаров отметил, что существует много вещей, которые удерживают его на этой земле. Он признался, что любит жизнь. Артист обожает мотоциклы, кофе и девушек.

"Я езжу по городу на машине и думаю: "Какие классные девчонки! У них такие открытые лица!" — признался актёр.

То, чего врагу не пожелаешь

Домогаров признался, что у него не было ни одной лёгкой роли. Все были эмоционально и энергетически очень затратными.

Актёр сообщил, что в двух работах он ошибся в выборе материала.

"Это то, чего врагу не пожелаешь — ходить на работу с ощущением "ну, убейте меня уже"! Больше такого я не хочу. Мне не нужны деньги, когда ты понимаешь, что позоришься, когда ты исполняешь роль хорошо, а затем знаешь, что её порежут, и ничего от твоей работы не останется", — высказался артист.

Победа над Джекилом и Хайдом

Домогаров напомнил, что сейчас в их театре идёт спектакль "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". Он является сложной постановкой, где нужно одновременно играть двух персонажей. Артист признался, что воспринимает музыкальный спектакль как разгрузку товарного вагона.

Кино — это место, где ты нужен

Домогаров отмечает, что в театре эффект гораздо сильнее. В кино приходится тратить много времени на каждый отдельный кадр.

"Театр — это поиск истины. Театр — это дом. Кино — хороший, экстремальный и энергозатратный элитный отдых. Где тебя любят, где ты нужен", — отметил артист.

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Творческая встреча с народным артистом России Александром Домогаровым
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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