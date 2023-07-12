12 июля актёру Александру Юрьевичу Домогарову исполняется 60 лет. "Российская газета" ("РГ") вспомнила о шести признаниях артиста из интервью разных лет.
"Клёши" и мечты детства
Актёр признался, что имел длинные волосы и носил брюки "клёш". Начал курить с восьмого класса и для самообороны носил вязальную спицу в штанах. Также увлекался игрой на фортепиано, прочитывал приключенческую литературу.
Его отец предложил попробовать себя в театральном искусстве, поскольку он окончил ВГИК до войны. С первой попытки Домогаров поступил в Щепкинское училище и затем попал в Малый театр.
Всё, кроме носа, ушей, губ и глаз
Домогаров отметил, что внешность — это нечто временное. Хотя ей он обязан многим своим ролям.
"Когда ты становишься заложником ситуации, когда и кино, и театр пытаются эксплуатировать только внешность, мне всегда хочется сказать, что у меня есть что-то внутри, помимо носа, ушей, губ и глаз. Это и привело к ролям Нижинского, Сирано, доктора Джекила", — признался артист.
Девушки и высокие заборы
Домогаров отметил, что существует много вещей, которые удерживают его на этой земле. Он признался, что любит жизнь. Артист обожает мотоциклы, кофе и девушек.
"Я езжу по городу на машине и думаю: "Какие классные девчонки! У них такие открытые лица!" — признался актёр.
То, чего врагу не пожелаешь
Домогаров признался, что у него не было ни одной лёгкой роли. Все были эмоционально и энергетически очень затратными.
Актёр сообщил, что в двух работах он ошибся в выборе материала.
"Это то, чего врагу не пожелаешь — ходить на работу с ощущением "ну, убейте меня уже"! Больше такого я не хочу. Мне не нужны деньги, когда ты понимаешь, что позоришься, когда ты исполняешь роль хорошо, а затем знаешь, что её порежут, и ничего от твоей работы не останется", — высказался артист.
Победа над Джекилом и Хайдом
Домогаров напомнил, что сейчас в их театре идёт спектакль "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". Он является сложной постановкой, где нужно одновременно играть двух персонажей. Артист признался, что воспринимает музыкальный спектакль как разгрузку товарного вагона.
Кино — это место, где ты нужен
Домогаров отмечает, что в театре эффект гораздо сильнее. В кино приходится тратить много времени на каждый отдельный кадр.
"Театр — это поиск истины. Театр — это дом. Кино — хороший, экстремальный и энергозатратный элитный отдых. Где тебя любят, где ты нужен", — отметил артист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".