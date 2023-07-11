Актриса Анна Якунина прокомментировала высказывания Чулпан Хаматовой относительно РФ

1:10 Your browser does not support the audio element. Культура

Известная российская актриса Анна Якунина, которая получила признание благодаря своим ролям в сериалах и фильмах "Склифософский", "Личная жизнь доктора Селивановой" и "Последний богатырь: Посланник тьмы", стала почётным гостем фестиваля "Хрустальный ИсточникЪ". Основной темой мероприятия является патриотизм.

Фото: eg.ru

Якунина выразила своё мнение относительно актрисы Чулпан Хаматовой, которая после начала СВО уехала в Латвию и давала ряд русофобских интервью.

"Наши актёры никогда не перестанут быть своими, когда они находятся за границей. Чулпан Хаматова стала латвийской актрисой? И теперь, говорят, она думает о возвращении в Россию," — высказалась Якунина.

Актриса задаётся вопросом, что Хаматова скажет ей, глядя в глаза, после всех негативных высказываний о России.

Как сообщает сайт aif.ru, первый фестиваль детского кино "Хрустальный ИсточникЪ" стартовал 8 июля в городе Ессентуки и проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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