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Астролог Анна Лебеденко составила гороскоп на предстоящую неделю

2:39
Культура

Прекрасный период для творчества у Близнецов и общения с близкими людьми у Тельцов. Астролог Анна Лебеденко в беседе с Радио 1 поделилась, что ожидает каждого знака зодиака на предстоящей неделе.

Астролог Анна Лебеденко составила гороскоп на предстоящую неделю
Фото: https://isha.sadhguru.org

Специалист отметила, что в период с 10 по 16 июля всем людям стоит сделать упор на интеллектуальной работе. Новые идеи будут приходить с разных сторон, главное — не отталкивать их, а, наоборот, развивать и додумывать. Это может помочь в дальнейшей карьере.

В личной жизнь следует наладить эмоциональный контакт и больше доверять партнеру. Для этого хорошо подойдет совместный отдых.

Не забывайте про здоровье: на этой неделе лучше уделить должное внимание сну. Его стоит сделать полноценным и комфортным.

Астролог также написала рекомендации для каждого знака зодиака:

  • Пусть Овны не боятся воплощать свои планы. Эта неделя будет максимально предрасположена к целям и мечтам земного знака зодиака, поэтому весь полученные энтузиазм следует направлять в дело, которое долго ждало своей реализации;
  • Телец должен не забывать чаще общаться со своими близкими людьми. Для него такое окружение — настоящее место силы и энергии;
  • У Близнецов настало прекрасное время для творчества. Используйте его по-полной.
  • Самооценка Рака повысится настолько, что они смогут наконец ощутить готовность исполнять все свои желания;
  • Лев на этой неделе сущий романтик. Весь мир будет для него излишне красочен и наполнен любовью;
  • Дева захочет действовать и решать вопросы. Но ей нужно распределить свои силы, чтобы не переутомиться;
  • Прямолинейность для Весов сейчас самое главное. Это поможет привлечь к себе желаемое внимание и установить важные для них связи;
  • Скорпиону прибавится решительность и смелость, а отложенные дела наконец будут решены, причем с успехом;
  • Стрелец будет чувствовать себя счастливее, когда побалует себя заветной покупкой, вкусная еда и приятная музыка только увеличат проживаемую радость;
  • А вот спонтанность на этой неделе не для Козерога. Им лучше придерживаться намеченного плана;
  • Интуиция и чувства для Водолея — главные помощники. Также стоит огородить себя от "лишних глаз": поработать в уединении и ни на что не отвлекаться;
  • Рыбы, будьте более уверены в себе, ведь в этом будет заключаться весь ваш недельный успех. Жизнерадостность — залог продвижения дел как на работе, так и в личной жизни.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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