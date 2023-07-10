Астролог Анна Лебеденко составила гороскоп на предстоящую неделю

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Прекрасный период для творчества у Близнецов и общения с близкими людьми у Тельцов. Астролог Анна Лебеденко в беседе с Радио 1 поделилась, что ожидает каждого знака зодиака на предстоящей неделе.

Фото: https://isha.sadhguru.org

Специалист отметила, что в период с 10 по 16 июля всем людям стоит сделать упор на интеллектуальной работе. Новые идеи будут приходить с разных сторон, главное — не отталкивать их, а, наоборот, развивать и додумывать. Это может помочь в дальнейшей карьере.

В личной жизнь следует наладить эмоциональный контакт и больше доверять партнеру. Для этого хорошо подойдет совместный отдых.

Не забывайте про здоровье: на этой неделе лучше уделить должное внимание сну. Его стоит сделать полноценным и комфортным.

Астролог также написала рекомендации для каждого знака зодиака:

Пусть Овны не боятся воплощать свои планы. Эта неделя будет максимально предрасположена к целям и мечтам земного знака зодиака, поэтому весь полученные энтузиазм следует направлять в дело, которое долго ждало своей реализации;

не боятся воплощать свои планы. Эта неделя будет максимально предрасположена к целям и мечтам земного знака зодиака, поэтому весь полученные энтузиазм следует направлять в дело, которое долго ждало своей реализации; Телец должен не забывать чаще общаться со своими близкими людьми. Для него такое окружение — настоящее место силы и энергии;

должен не забывать чаще общаться со своими близкими людьми. Для него такое окружение — настоящее место силы и энергии; У Близнецов настало прекрасное время для творчества. Используйте его по-полной.

настало прекрасное время для творчества. Используйте его по-полной. Самооценка Рака повысится настолько, что они смогут наконец ощутить готовность исполнять все свои желания;

повысится настолько, что они смогут наконец ощутить готовность исполнять все свои желания; Лев на этой неделе сущий романтик. Весь мир будет для него излишне красочен и наполнен любовью;

на этой неделе сущий романтик. Весь мир будет для него излишне красочен и наполнен любовью; Дева захочет действовать и решать вопросы. Но ей нужно распределить свои силы, чтобы не переутомиться;

захочет действовать и решать вопросы. Но ей нужно распределить свои силы, чтобы не переутомиться; Прямолинейность для Весов сейчас самое главное. Это поможет привлечь к себе желаемое внимание и установить важные для них связи;

сейчас самое главное. Это поможет привлечь к себе желаемое внимание и установить важные для них связи; Скорпиону прибавится решительность и смелость, а отложенные дела наконец будут решены, причем с успехом;

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будет чувствовать себя счастливее, когда побалует себя заветной покупкой, вкусная еда и приятная музыка только увеличат проживаемую радость; А вот спонтанность на этой неделе не для Козерога . Им лучше придерживаться намеченного плана;

. Им лучше придерживаться намеченного плана; Интуиция и чувства для Водолея — главные помощники. Также стоит огородить себя от "лишних глаз": поработать в уединении и ни на что не отвлекаться;

— главные помощники. Также стоит огородить себя от "лишних глаз": поработать в уединении и ни на что не отвлекаться; Рыбы, будьте более уверены в себе, ведь в этом будет заключаться весь ваш недельный успех. Жизнерадостность — залог продвижения дел как на работе, так и в личной жизни.