Представитель Арбениной: концерт в Ростове-на-Дону состоится несмотря на отмену

0:51 Your browser does not support the audio element. Культура

Представитель певицы Дианы Арбениной Максим Задворнов заявил, что артистка выступит в Ростове-на-Дону несмотря на отмену её концерта. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Мероприятию, убеждён Задворнов, не помешает также закрытие аэропорта в Минеральных водах. Он убеждён, что "всё идёт по плану". Если верить представителю Арбениной, артистка уже вышла на саунд-чек.

Напомним, ранее в культурно-спортивном комплексе "Экспресс" в Ростове-на-Дону сообщили о том, что концерт Арбениной и группы "Ночные снайперы" был отменён.

За последние несколько месяцев концерты певицы отменили во многих городах России. Вероятной тому причиной является тот факт, что женщина не поддерживает специальную военную операцию.