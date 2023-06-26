Съёмки новой части "Ёлок" начались в Татарстане.
Режиссёром десятой части новогодней франшизы стал Евгений Кулик. Полный список актёров пока не оглашается, однако уже известно, что в проекте примут участие телеведущий Айдар Гараев и звезда "Холопа" Ольга Дибцева.
Съёмочная команда планирует завершить работу в середине июля, а дата премьеры назначена на 7 декабря 2023 года, сообщает Telegram-канал интернет-сервиса "Кинопоиск".
Какую историю расскажут зрителям десятые "Ёлки", пока неизвестно. Вероятнее всего, создатели картины вновь напомнят россиянам о новогоднем чуде.
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