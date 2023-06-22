В томской "Точке кипения" 16 июня прошла премьера веб-сериала "По доброй воле". Режиссёр проекта Александра Преснякова рассказал, что картина посвящена томичам-волонтёрам и нескольким направлениям деятельности добровольных помощников — это помощь детям, помощь животным и экологии.
Преснякова отметила, что данным проектом они хотели показать настоящую картину работу волонтёрских отрядов и организаций. Также она отметила, что в картина является поучительной для тех, кто задумывается вступить и их ряды.
"Если после просмотра фильма кто-то из томичей переведёт хотя бы 100 рублей приюту на лечение собаки или на корм кошке, это значит, что проект своей цели достиг", — сказала режиссёр.
Сообщается, что веб-сериал будет доступен для всех зрителей в июле, а перед этим создатели планируют провести ещё один премьерный показ. Об этом сообщает Tomsk.mk.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Совершенно очевидно, что НАТО готовится вступить в войну, техника и ударные батальоны готовятся "жечь русских и белорусов" летом-2023 - пишут военспецы TopWar.