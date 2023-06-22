Режиссёр томского сериала "По доброй воле" Александра Преснякова рассказала о работе над фильмом

1:03 Your browser does not support the audio element. Культура

В томской "Точке кипения" 16 июня прошла премьера веб-сериала "По доброй воле". Режиссёр проекта Александра Преснякова рассказал, что картина посвящена томичам-волонтёрам и нескольким направлениям деятельности добровольных помощников — это помощь детям, помощь животным и экологии.

Преснякова отметила, что данным проектом они хотели показать настоящую картину работу волонтёрских отрядов и организаций. Также она отметила, что в картина является поучительной для тех, кто задумывается вступить и их ряды.

"Если после просмотра фильма кто-то из томичей переведёт хотя бы 100 рублей приюту на лечение собаки или на корм кошке, это значит, что проект своей цели достиг", — сказала режиссёр.

Сообщается, что веб-сериал будет доступен для всех зрителей в июле, а перед этим создатели планируют провести ещё один премьерный показ. Об этом сообщает Tomsk.mk.ru.