Жители России неправильно понимали поговорку "Гол как сокол", она имела другое значение

1:51 Your browser does not support the audio element. Культура

Поскольку язык постоянно эволюционирует, слова изменяют своё значение. Иногда это касается целых выражений — народных поговорок и пословиц. Удивительно, но и в них тоже может меняться смысл. Хорошим примером служит старинная пословица, которая со временем сократилась и превратилась в афоризм с совершенно другим значением: "Гол как сокол".

Фото: pixapay. com

Так говорят о совершенно бедном человеке, у которого нет ни денег, ни имущества. То есть, он нищий. Однако в исходной версии этой пословицы было более позитивное продолжение. Полную форму можно найти в словарях XIX века. Она звучит так: "Гол как сокол, а остёр как топор".

В прошлом это выражение описывало человека незнатного происхождения, бедняка, который, несмотря на это, был очень хитр и ловок. Такой типаж являлся характерным героем народного фольклора, включая сказки (примером может служить Иван-дурак). Ближайшее по смыслу выражение: "Голь на выдумки хитра". Таким образом, поговорка "Гол как сокол" изначально была комплиментом, а не описанием бедности.

Однако это ещё не всё. Возможно, вам бросилось в глаза ударение на втором слоге в слове "сокол". На сам деле речь идёт не о птице. "Сокол", о котором говорится в пословице, — это старинное осадное орудие. Оно изготавливалось из дерева, а позже — из железа. Чтобы лучше проникать сквозь стены крепостей и городов, орудие было гладким, то есть голым. И его конец часто был острый, подобный топору. Эта версия звучит вполне логично, хотя существуют и другие менее убедительные, передаёт sport24.ru.

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