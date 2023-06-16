В "Школе современной пьесы" покажут премьеру спектакля "Семейный шкаф и его обитатели"

0:56 Your browser does not support the audio element. Культура

19, 20, 26 июня в театре "Школа современной пьесы" состоится премьера спектакля "Семейный шкаф и его обитатели".

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

В спектакли заняты артисты Елена Проклова, Юрий Чернов, Екатерина Олькина, Владимир Шульга, Александр Овчинников и Андрей Кайков. Для Екатерины Олькиной роль Мэлори в постановке — первая роль в театре на большой сцене.

Сюжет спектакля строится на знакомстве с родителями, которое оказывается одновременно забавным и драматичным. Властная мать не отпускает Самюэля — единственного сына из-под контроля, а добродушный отец поддерживает жену и делает все так, как она скажет. Однажды наш герой решается познакомить возлюбленную с родителями. Встреча становится судьбоносной: раскрываются тайны, спрятанные в семейном шкафу…

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