Солист рок-группы "Мегаполис" Олег Нестеров заявил, что для сочинения музыки не нужны ноты.
Музыкант подчеркнул, что ноты - это устаревшая технология. Нестеров выступает за создание интуитивной музыки, глубина которой не может быть передана с помощью нотной грамоты.
В качестве примера он привёл творчество композитора Олега Каравайчука.
"Он гений потока. Ноты, конечно есть, но нотация условна, чтобы с чего-то начать. Потом начинается хаос и вовлечение в игру. Человек входит в поток и творит в нём, а потом с удивлением рассматривает, что у него получилось", — подчеркнул музыкант в беседе с изданием "Ведомости".
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