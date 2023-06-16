Солист рок-группы "Мегаполис" Олег Нестеров назвал ноты пережитком прошлого

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Солист рок-группы "Мегаполис" Олег Нестеров заявил, что для сочинения музыки не нужны ноты.

Фото: pixabay. com

Музыкант подчеркнул, что ноты - это устаревшая технология. Нестеров выступает за создание интуитивной музыки, глубина которой не может быть передана с помощью нотной грамоты.

В качестве примера он привёл творчество композитора Олега Каравайчука.

"Он гений потока. Ноты, конечно есть, но нотация условна, чтобы с чего-то начать. Потом начинается хаос и вовлечение в игру. Человек входит в поток и творит в нём, а потом с удивлением рассматривает, что у него получилось", — подчеркнул музыкант в беседе с изданием "Ведомости".