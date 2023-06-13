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"Царьград" опубликовал список актёров с Украины, строивших карьеру в РФ и примкнувших к ВСУ

2:04
Культура

Некоторые украинские актёры успешно работали в России. Впоследствии они решили, что защита интересов киевского режима представляет гораздо большие перспективы, пишет "Царьград".

"Царьград" опубликовал список актёров с Украины, строивших карьеру в РФ и примкнувших к ВСУ
Фото: youtube. com

Анатолий Пашинин

Актёр часто снимался в российских фильмах и завоевал определённую популярность, особенно благодаря своей роли пылкого офицера Ростислава Огнивцева в фильме "Адмирал". Впоследствии он увлёкся идеями человеконенавистничества, поддержал киевский режим, выбрил себе чуб и присоединился к одному из нацбатов ВСУ.

Однако Пашинин был исключён из формирования, поскольку его присутствие "просто мешало". Кроме того, он оказался приверженцем запрещённых препаратов. Стоит отметить, что актёр не покинул Украину. В настоящее время он обращается к своим подписчикам в социальных сетях с просьбой о помощи в виде денежных пожертвований.

Александр Печерица

Он известен благодаря участию в сериале "Крепостная". Однако его первая большая роль пришлась на русско-украинский сериал "1941", посвящённый Великой Отечественной войне. Ирония судьбы заключается в том, что спустя 13 лет после съёмок в этом фильме Печерица оказался на противоположной стороне тех, против кого сражался его киноперсонаж. Сначала он примкнул к военизированной группе "Территориальная оборона", а затем отправился на фронт и в настоящее время служит в рядах ВСУ.

Алексей Тритенко

Он не стеснялся сниматься в фильмах о Великой Отечественной войне. Например, актёр принимал участие в сериале "По законам военного времени" на Первом канале, где его партнёром был Александр Панкратов-Чёрный. События разворачиваются под Киевом. В настоящее время Тритенко активно публикует фотографии на своей странице в социальных сетях, на которых он позирует в окопах с жёлтой повязкой на руке и с автоматом.

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Анатолий Пашнин в программе "Иду на ты "
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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