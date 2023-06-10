Автор TAC Катя Седжвик обвинила украинских активистов в попытке дерусифицировать русское искусство

1:23 Your browser does not support the audio element. Культура

Журналист американского издания The American Conservative (TAC) Катя Седжвик опубликовала материал под названием "Дерусифицирование русского искусства". В частности, автор отметила украинскую активистку Оксану Семеник, которая в соцсетях активно просит свою аудиторию в 24 тысячи человек отмечать музеи, чтобы те исправили информацию о принадлежности тех или иных деятелей искусства к России.

Фото: Википедия

Седжвик упомянула Энди Уорхола, который родился в семье русского происхождения.

"Однако его семья действительно была родом из области в Карпатах с нестабильными границами, и в какой-то момент регион вошел в состав Украины. Таким образом, поиск в Google по запросу "Энди Уорхол украинец" возвращает более миллиона результатов, некоторые из них из академических журналов", — сообщает журналист TAC.

Семеник в одном из интервью сказала, что в американских коллекциях называют работы, указывая Россию местом рождения художников. А это не что иное, как "российская пропаганда", цель которой — "освободить и деколонизировать украинскую культуру от российского контекста". Активистка убеждена, что многие художники просто "украдены" у Украины и Белоруссии, а музеи хранят это "украденное искусство для России".