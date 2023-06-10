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В Московской консерватории пройдет финальный концерт к 150-летию Сергея Рахманинова

2:44
Культура

10 июня в Малом зале состоится заключительный концерт-приношение юбиляру этого года — Сергею Рахманинову. Это станет финальным аккордом масштабной серии концертов, посвящённых 150-летию композитора. Прозвучат все 24 прелюдии в исполнении Арсения Тарасевича-Николаева (соч. 3 №2, соч. 32) и Алексея Кудряшова (соч. 23); цикл "Салонные пьесы" и другие сочинения исполнит Михаил Турпанов.

В Московской консерватории пройдет финальный концерт к 150-летию Сергея Рахманинова
Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

Арсений Тарасевич-Николаев родился в Москве, в семье потомственных музыкантов. Пресса о пианисте: "Арсений Тарасевич-Николаев… представляет собой совершенно особую музыкальную личность… Его манера игры уже напоминает о грандиозном исполнительском стиле прошлого…" (Bergens Tidende, Норвегия). "Филигранная техника, прозрачность звуковой палитры, умение "петь” на фортепиано, ясность художественных намерений, точное понимание стиля — всё это несомненные плюсы его исполнения…" (журнал "Музыкальная жизнь").

Алексей Кудряшов окончил Московскую консерваторию и аспирантуру. Ученик Л. Н. Наумова, А. А. Наседкина, В. В. Горностаевой. Среди его наград — Гран-при XII Международного конкурса имени М. Юдиной в Санкт-Петербурге, специальный приз за лучшее исполнение произведений Дебюсси на X Международном конкурсе им. А. Хачатуряна в Ереване, специальный приз "За лучшее исполнение русской музыки" V Международного конкурса пианистов имени А. Н. Скрябина в Москве.

"Обладая мягким, певучим звуком, Алексей Кудряшов умеет пластично раскрыть форму сочинения, увлечь драматичными кульминациями… Его исполнение гармонично и романтично" — писали о выступлении артиста музыкальные критики.

Михаил Турпанов — молодой педагог ФИСИИ Московской консерватории. Он выступает на лучших концертных площадках: во всех залах Московской консерватории, Концертном зале им. Чайковского, залах Московского международного Дома музыки и Мариинского театра, залах Cortot, Pasteur, Grange dela Maladrerie Saint-Lazare, Théâtre du Beauvaisis (Франция). Лауреат международных конкурсов, пианист обладает обширным и разноплановым репертуаром.

Начало в 19:00

Билеты по ссылке

Адрес Малого зала Консерватории: Б. Никитская, 13.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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