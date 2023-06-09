Sport24.ru: обнародовано фото "восьмиклассницы" из песни Виктора Цоя

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Песня "Восьмиклассница" Виктора Цоя считается одной из его выдающихся работ и занимает почётное место в списке 100 лучших песен русского рока XX века. Её музыка и текст завоевали миллионы слушателей. Однако многие из них интересовались, кто послужил вдохновением для Цоя при создании этой композиции.

Фото: ya.ru

В период обучения в профессионально-техническом училище музыканта уже знали как местную звезду. Он был гитаристом и вокалистом группы, представляющей его учебное заведение. Благодаря этому Цой имел множество поклонниц, в том числе и несовершеннолетних девушек.

В 2011 году появилась передача по телевидению, в которой утверждалось, что тайна "Восьмиклассницы" была, наконец, раскрыта. Журналисты представили документальный репортаж, в котором сообщалось, что песню музыкант посвятил Дженни Яснец.

Она встретила Цоя, когда она училась в Серовском училище. Их знакомство произошло через их общего друга, художника Андрея Медведева. Он помогал Яснец готовиться к поступлению в учебное заведение. Медведев представил её Цою как свою ученицу-восьмиклассницу.

"Впечатление он производил: высокий, стильный, весь в чёрном. Мне было 15 лет, Виктору — 20. И, наверное, в первый момент я показалась Цою ребенком: на мне были детские сандалии, раскрашенные темперой. А потом появилась "Восьмиклассница". Песня мне очень понравилась, и только спустя много лет я узнала, что она про меня", — передаёт Sport24.ru слова Яснец.

Однако известный художник группы "Зоопарк" и близкий друг музыканта Игорь Петровский выразил сомнения в её рассказе. По его мнению, на момент их знакомства, если оно действительно произошло, Цой уже записал эту песню в студии. Более того, сама идея композиции возникла у музыканта задолго до этого события.

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