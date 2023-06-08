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Найденные на свалке пилоны с барельефами военных могут вернуться на Мамаев курган

1:49
Культура

На пустыре в Кировском районе Волгограда были найдены пилоны с барельефами военных.

Найденные на свалке пилоны с барельефами военных могут вернуться на Мамаев курган
Фото: Ютуб

Сотрудники музея-панорамы "Сталинградская битва" подтвердили, что пилоны с барельефами военных действительно ранее находились на Мамаевом кургане. Возможно, в будущем их вернут на территорию мемориала.

Сотрудник музея-заповедника "Сталинградская битва" Ирина Скорченко рассказала novostivolgograda.ru, что бетонные пилоны изначально не были отдельными произведениями искусства или объектами культурного наследия. Они использовались в качестве декоративных элементов на Мамаевом кургане и окружали пантеон Воинской Славы. Более 20 лет назад пилоны были демонтированы, так как они находились на платформе, где находились технические помещения пантеона. Они создавали избыточную нагрузку на конструкции Зала Воинской Славы.

Некоторые горожане утверждают, что помнят, как пилоны стояли возле пантеона ещё в начале 2000-х годов, и даже указывают на архивные фотографии, предположительно сделанные в 2004 году.

Ирина Скорченко отметила, что данная информация требует уточнения. По её словам, будут проведены исследования в городском архиве, чтобы выяснить точные даты. Пока имеются данные, что большая часть пилонов была демонтирована в 1993 году, а оставшиеся — не позднее 2001 года.

Важно отметить, что на тот момент мемориал Мамаев курган находился в ведении областного управления культуры. Музей-заповедник "Сталинградская битва", включающий в себя Мамаев курган и музей-панораму, был образован лишь в 2008 году.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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