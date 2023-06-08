Организаторы популярного кинофестиваля "Окно в Европу" в Ленинградской области решили сменить название, исключив ассоциацию с европейским стилем, сообщили в оргкомитете.
Так, согласно информации, теперь мероприятие будет носить название "Выборг".
"В оргкомитете уточнили, что мероприятие всё ещё "нацелено на культурный диалог", но "в свете происходящих в мире событий", они не хотят, "чтобы его название провоцировало споры", — передаёт newizv.ru.
Под новым именем кинофестиваль состоится в Выборге с 4 по 11 августа уже в 31-й раз.
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